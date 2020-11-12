20 دقيقة تنقذ الحياة.. صحة كفر الشيخ تطلق مبادرة للتبرع بالدم

دشنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، مبادرة "20 دقيقة تنقذ الحياة" للتبرع بالدم، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة.
تأتي المبادرة بمتابعة وإشراف، د.سماح جاد مدير إدارة الطب العلاجي، ود.غادة عاشور، مدير إدارة بنوك الدم، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ودور العبادة.
وتأتي المبادرة في إطار الوضع الحالي الذي تشهده البلاد وعزوف المتبرعين عن التبرع بالدم خوفا من العدوى، الأمر الذي تسبب فى نقص في كميات الدم داخل بنوك الدم.
كما تم التنسيق مع بنوك الدم بالمحافظة للبدء في إقامة الحملات المنظمة سواء داخل البنوك أو خارجها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.