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رياضة

إصابة محمود البدري لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:26 م
محمود البدري
محمود البدري
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محمد رشاد
تعرض محمود البدري لاعب منتخب مصر الأوليمبي ونادي الإسماعيلي، للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة الفراعنة الودية اليوم أمام كوريا الجنوبية على ستاد السلام.

وتواجد لاعب الدراويش بفندق إقامة المنتخب الأولمبي، وغاب عن مباراة فريقه اليوم أمام كوريا الجنوبية.

وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محمود البدري أجرى مسحة، وأثبتت إيجابيتها لكن لا يوجد عليه أي أعراض، ويتواجد في الفندق وسوف يخضع لمسحة قبل مواجهة البرازيل وهو معزول الآن".

وحسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة منتخب مصر الأولمبي، ضد نظيره الكوري الجنوبي وديا، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ملعب السلام، ضمن استعدادات الفراعنة لأولمبياد طوكيو.

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