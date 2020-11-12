إصابة محمود البدري لاعب المنتخب الأوليمبي بكورونا

تعرض محمود البدري لاعب منتخب مصر الأوليمبي ونادي الإسماعيلي، للإصابة بفيروس كورونا، قبل مباراة الفراعنة الودية اليوم أمام كوريا الجنوبية على ستاد السلام.





وتواجد لاعب الدراويش بفندق إقامة المنتخب الأولمبي، وغاب عن مباراة فريقه اليوم أمام كوريا الجنوبية.





وقال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "محمود البدري أجرى مسحة، وأثبتت إيجابيتها لكن لا يوجد عليه أي أعراض، ويتواجد في الفندق وسوف يخضع لمسحة قبل مواجهة البرازيل وهو معزول الآن".



