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رياضة

شوقي غريب يلوم لاعبيه: افتقدنا اللمسة الأخيرة أمام كوريا

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 10:34 م
مصر وكوريا
مصر وكوريا
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محمد رشاد
وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم اللوم إلى لاعبيه بسبب إهدار الفرص السهلة خلال لقاء كوريا الجنوبية الودي الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي وديا سلبيا بدون أهداف مع منتخب كوريا الجنوبية في ملعب الأهلي WE السلام في إطار استعدادات كل منهما لخوض أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث شوقي غريب عقب المباراة لقناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "أهدرنا الكثير من الفرص، اللاعبون كانوا يتمركزون بشكل صحيح ويفتحون المساحات لأنفسهم، وهذه كفاءة منهم، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة وهذا سنعمل على علاجه".

وعن ملاقاة كوريا قال: "لقد توجوا بميدالية في أولمبياد لندن 2012 وسنلاقي منتخب البرازيل الذي توج بلقب الأولمبياد في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وهذا ما نهدف إليه ألا وهو ملاقاة منتخبات قوية وسنعمل على خوض وديات قوية في شهر مارس المقبل كذلك".

وأتم شوقي غريب: "نريد استغلال الدعم الكبير من كل المسؤولين في مصر لإسعاد الشعب المصري في الأولمبياد".

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