AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

التدخين سبب رئيسي.. الصحة تعلن معلومات مهمة عن مرض الالتهاب الرئوي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن معلومات هامة عن مرض الالتهاب الرئوي.


وأوضحت الوزارة، أن الالتهاب الرئوي يأتي في مقدمة أسباب وفاة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

لا يوجد اختلاف بين أعراض الالتهاب الرئوي الفيروسي والجرثومي، غير أن أعراض الشكل الفيروسي تكون أكثر من أعراض الجرثومي.

التدخين يضعف قدرات الرئتين وسبب رئيسي للإصابة بسرطان الرئة.

يمكن علاج الالتهاب الرئوي الجرثومي بالمضادات الحيوية.

الرضاعة الطبيعية، والتغذية السلمية وغسل اليدين بالماء والصابون، والحد من تلوث الهواء داخل المنزل قد يحمي الأطفال من الالتهاب الرئوي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج  122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100662 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 227 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة  11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 109881 حالة من ضمنهم 100662 حالة تم شفاؤها، و 6405 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: المشاركة في التجارب السريرية للقاح كورونا تستهدف تقييم فعالية اللقاح

الصحة تعلن عن شروط إجراء تجارب لقاح فيروس كورونا

الصحة العالمية توضح أسباب الإصابة بنوبة القلب

الصحة العالمية تحدد الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا

الصحة توضح كيفية الوقاية من سكر الحمل

مع بداية الدراسة .. الصحة توجه عدة نصائح لأولياء الأمور للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

غير صحيح بالمرة.. أول تعليق من وزير التعليم على واقعة "طالبة الضفاير"

كارثة في برشلونة.. نيمار يطالب البلوجرانا بمبلغ خيالي

الأهلي يعلن رسميا إعارة محمد فخري إلى فريق البنك

أخبار الفن | رقصة إيناس الدغيدي.. شيرين ترد على شائعة طلاقها .. ولقاء الخميسي ترقص SALSA

بفستان فوق الركبة.. ابنة حسين فهمى تثير الجدل بأنوثتها فى أحدث ظهور

معرفش أقوله يا بابا.. بوسي: تفاجأت بتصريحات أبويا وقبلها بيومين بعتله فلوس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف عن عرض مشترك بين فيروسي كورونا والإنفلونزا

تحدد خطورة العدوى.. دراسة تكشف أهم فترة عند الإصابة بـ كورونا

تحسن مزاجك .. 4 أسباب للاستحمام بالماء البارد في الشتاء