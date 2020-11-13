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فن

عيد ميلاد جيرارد بتلر.. سبب تفكيره في قرار الاعتزال

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
جيرارد بتلر
جيرارد بتلر
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شروق ابراهيم
يعيش النجم العالمي جيرارد بتلر الذي يصادف اليوم عيد ميلاده سوأ فترات حياته بعد انفصاله عن حبيبته الممثلة الشهيرة مورجان براون بعد علاقة استمرت 6 سنوات، حيث وقع الانفصال في فترة الحجر المنزلي. 

وقال جيرارد بتلر، في تصريحات صحفية، إنه يعيش واحدة من أكثر التجارب المؤلمة على الإطلاق، لافتا إلى أنه لم يظن أن الأمر سيكون صعبا هكذا وأكثر مما يتوقع. 

وصدم النجم العالمي جمهوره قائلا "سأعيد النظر في أفلامي وهل هي مهمة للناس أم لا وما إذا كنت سأستمر في هذه المهنة".

وتحدث ايضا جيرارد بتلر عن حادثة الدراجة النارية في عام 2017 والتي تسببت في إصابات بالغة أدت لإجرائه عملية جراحية خاطئة، ومن ثم 7 عمليات جراحية اخرى، مصرحا "هذه الحادثة قتلتني".

واضاف جيرارد بتلر الذي يبلغ من العمر 50 عاما: "أثناء وقوع الحادث كنت أطير في الهواء من شدة التصادم مع سيارة في شوارع لوس أنجلوس وظننت في هذه اللحظة أنني سأموت". 

ولفت جيرارد بتلر إلى أن هذه الحادثة جعلته يشعر بقيمة الحياة وأن عليه أن يتراجع عن حياة المغامرات التي يعيشها رغم أنه يعشق ركوب الدراجات النارية. 
 
انفصل  والد جيرارد بتلر عن والدته وهو عمره عام ونصف وعاد حيتها الى اسكتلندا ، ولم ير والده الا عندما بلغ 16 عاما. 

وشارك جيرارد بتلر في مسارح الشباب التحق بجامعة (جلاسجو) لدراسة المحاماة، ومر النجم العالمي الشهير بتجربة قاسية بعد وفاة والده بعد صراع مع مرض السرطان.

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