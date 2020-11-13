رغم فضيحة التسريبات.. بايدن ينوي إسناد منصب مهم لهيلاري كلينتون

يفكر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كسفيرة دائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.





وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن اسم كلينتون كان يتم مناقشته كمرشح محتمل لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كلينتون ستساهم في استعادة هيبة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية بعد فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.





وجاء ترشيح كلينتون إلى هذا المنصب في ظل محاولات بايدن لتغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة، قائلًا "سأجعلهم يعلمون أن أمريكا عادت من جديد.. سنعود إلى اللعبة مرة أخرى".





وترشحت كلينتون إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تم التحقيق معها حيال دورها في الهجوم على السفارة الأمريكية عام 2011.





وبعد خسارتها في الانتخابات استمرت كلينتون في توجيه الانتقادات إلى ترامب زاعمة أن روسيا كانت سببًا في خسارتها أمام ترامب في الانتخابات.





وشهدت الفترة الماضية فضيحة تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، حيث أظهرت التسريبات رسائل ربطتها بتنظيم الإخوان والتعاون مع قطر لزعزعة الاستقرار في بعض الدول العربية ودعم المسلحين في مناطق مثل ليبيا وسوريا، والتواطؤ مع جماعة الإخوان في مصر.