Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم فضيحة التسريبات.. بايدن ينوي إسناد منصب مهم لهيلاري كلينتون

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
هيلاري كلينتون وجو
هيلاري كلينتون وجو بايدن
Advertisements
محمد عثمان
يفكر الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، في تعيين وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كسفيرة دائمة للولايات المتحدة بمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدر وصفته بـ "المطلع" إن اسم كلينتون كان يتم مناقشته كمرشح محتمل لمنصب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن كلينتون ستساهم في استعادة هيبة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية بعد فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وجاء ترشيح كلينتون إلى هذا المنصب في ظل محاولات بايدن لتغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة، قائلًا "سأجعلهم يعلمون أن أمريكا عادت من جديد.. سنعود إلى اللعبة مرة أخرى".

وترشحت كلينتون إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 لكنها خسرت أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما تم التحقيق معها حيال دورها في الهجوم على السفارة الأمريكية عام 2011.

وبعد خسارتها في الانتخابات استمرت كلينتون في توجيه الانتقادات إلى ترامب زاعمة أن روسيا كانت سببًا في خسارتها أمام ترامب في الانتخابات.

وشهدت الفترة الماضية فضيحة تسريبات البريد الإلكتروني الخاص بكلينتون عندما كانت وزيرة للخارجية، حيث أظهرت التسريبات رسائل ربطتها بتنظيم الإخوان والتعاون مع قطر لزعزعة الاستقرار في بعض الدول العربية ودعم المسلحين في مناطق مثل ليبيا وسوريا، والتواطؤ مع جماعة الإخوان في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم تراجع شعبيته.. لماذا غامرت نيكي هالي بالدفاع عن ترامب وانتقدت بايدن؟

ترامب يرفع السرية عن وثائق التدخل الروسي في الانتخابات.. وقضية بريد هيلاري كلينتون

ترامب يتجاهل كورونا ويعود إلى ملفي التدخل الروسي وبريد كلينتون

33 ألف وثيقة.. تفاصيل تسريبات كلينتون وفضيحة دعم الإخوان والجزيرة.. فيديو

أخطر ما كشفته رسائل بريد كلينتون عن علاقة الإخوان بالقاعدة

ترامب: بايدن سياسي فاسد

ترشيحاتنا

أسباب ظهور هذه العلامات داخل لوحة أعطال سيارتك

بعد عرض حلقتها مع منى الشاذلي.. الجمهور يبحث عن بوسي

إسماعيل يوسف يكشف حقيقة توقيع ساسي لبيراميدز

انفراجة جوارديولا.. بشرى سارة لجماهير مانشستر سيتي

بعد اتفاق جوبا.. قرار سوداني عاجل بشأن مسجوني الحركات المسلحة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

Advertisements

الجثث تفحمت.. وفاة 4 أطفال حرقا بسبب دخان السجائر.. صور

مش عارف تجيبله سندوتشين.. شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة بعد واقعة حفظ الله

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

العاهل البحريني يؤدي صلاة الجنازة على الأمير الراحل بمشاركة ولي عهده.. صور

رد فعل ذكي.. سيدة تكتشف كاميرا خفية في غرفة تبديل الملابس.. فيديو

أخبار الرياضة.. الأهلي يضم محمد فاروق بعد تأجيل ضم سيرينو.. حارس الأحمر السابق إلى الجونة.. صفقة مفاجأة لنادي الزمالك

حارس الأهلي السابق يعلن انتقاله إلى الجونة

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

حدث ليلا.. السيسي يوقع قانون الجمارك.. انفجار ضخم بـ السعودية.. ومصر تعرب عن تعازيها في ضحايا سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات

نشرة الفن.. محمد صبحي يحيي ذكرى وفاته الرابعة.. ورحمة حسن تكشف سبب عدم زواجها

التهمه حريق ضخم.. سوق الجمعة يرى النور قريبا على مساحة 30 ألف متر وبتكلفة 300 مليون جنيه

مفاجأة لـ الزمالك.. إسماعيل يوسف يكشف عن الصفقات الجديدة للفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوندا تطلق Honda Odyssey Refresh 2021.. وحش جديد فى فئة الميني فان.. صور

للسيدات.. دراسة تكشف تأثير البرد على الدورة الشهرية

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

Advertisements