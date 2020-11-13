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فن

بصورة من كواليس لؤلؤ.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بمسلسله الجديد

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد زاهر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام ". 

وظهر أحمد زاهر فى الصورة من كواليس مسلسل لؤلؤ.

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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين
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