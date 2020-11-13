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سيارات

4 أسباب رئيسية في اهتزاز السيارة على الطريق

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 12:00 م
اهتزاز السيارة
اهتزاز السيارة
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أماني نوار
هناك الكثيير من الاسباب التي يمكن ان تتسب في اهتزاز السيارة وخاصة عند السير بسرعات عالية على طرق مستوية، وذلك الامر له الكثير من الاسباب التي تتمثل أغلبها في وجود اعطال وحاجة السيارة إلى صيانة عاجلة.

وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أهم الاسباب التي تؤدي إلى اهتزاز السيارة عند زيادة السرعة .

-المحرك يحتاج إلى الهواء والوقود والاشتعال حتى يعمل بصورة سليمة ، وإذا تم الأختلال بواحد من تلك العناصر سواء الهواء أو الوقود يتسبب هذا في أهتزاز السيبارة بسبب الدورة غير المتوازنة للمحرك .

- عمود الكردان ويتسبب التواءه في عدم اتزان الحركة المنقولة من المحرك إلى العجلات ، وبالتالي إلى أهتزاز السيارة أثناء حركتها وقد يحدث الألتواء بسبب السيارة في جسم صلب.

- تعتبر الفرامل أيضا هي من أهم الاسباب الرئيسية في أهتزاز السيارة ، حيث أن الجزء الدوار  في الفرامل هو الجزء الذي تضغط الاسطوانة عليه في حالة الفرامل الأسطوانية لتوقف العجلات ، والأقراص تضغط عليه في حالة الفرامل القرصية .

-قد يكون أيضا السبب الرئيسي في الاهتزاز عند السرعة العالية هي العجلات ، ومشكلة  عدم الاتزان بين العجلات او الزوايا شائعة كثيرا ن لذلك يجب لكشف على الإطارات بشكل دائم  جحتى تشعر بنعومة السيارة أثناء القيادة.
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