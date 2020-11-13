Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ اقتصاد: المستثمرون لا يثقون في الاقتصاد التركي.. والليرة تتهاوى| فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 01:44 م
الليرة التركية
الليرة التركية
Advertisements
نورهان رأفت
قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد: إن تدخل النظام التركي بالبنك المركزي ، وسيطرته على قيمة الفائدة، تسبب في عدم ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي، موضحا أن الليرة التركية تشهد انخفاضات مستمرة وتضخم.

وأَضاف علي الإدريسي، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن العالم ينظر للاقتصاد التركي نظرة ، غير مستقرة ، إلى جانب الأثار السلبية لفيروس كورونا ، الذي أثر بشكل واضح على السياحة التركية .

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أردوغان مستمر بالوعود الكاذبة ، للشعب التركي ، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية ، معقبا " التدخل في الشأن الاقتصادي من قبل أردوغان لا يندرج تحت المعرفة أو الوعي " .

وكشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الأتراك متشائمون من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة بلادهم، برئاسة رجب طيب أردوغان ، أجرى الاستطلاع الذي ظهرت نتائجه اليوم مركز أبحاث «متربول» خلال شهر أكتوبر، وعرض موقع "تركيا الآن" مقتطفات من فحواه، حيث تناول الاستطلاع أوضاع الاقتصاد وصلاحيات المحكمة الدستورية والمستشفيات والمعارضة. 

وركز الاستطلاع على الاقتصاد التركي بشكل أكبر، وأفاد بأن 78.1 % من المشاركين يعتقدون أن الاقتصاد في طريقه نحو الهاوية. 
وقال 60.2 % ممن تم استطلاع آرائهم إن «مسار الاقتصاد التركي سيئ بسبب سياسات الحكومة الفاشلة»، وأكد 45.9 % أن السبب في تدهور الاقتصاد نظام الدولة الرئاسي، وأشار 45 % منهم إلى عدم كفاءة الإدارة الاقتصادية، فيما رأى 22.7 % من المشاركين في الاستطلاع أن أسباب سوء الوضع الاقتصادي معاداة تركيا لكثير من دول العالم. 

وعن حالة المستشفيات والطرق والجسور، كشف 63.5 % من المشاركين عن احتياجها للتأميم، و22.4 % قالوا «لا ينبغي مصادرتها»، وترك 14 % السؤال دون إجابة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضخم يبتلع تركيا وخسائر فادحة تصعق أردوغان بعد الانهيار المضاعف لـ الليرة

أستاذ اقتصاد يوضح أسباب زيادة أعداد الشباب العاطلين في تركيا

كريم العمدة: الاقتصاد التركي يضعف ويتهاوى بشكل كبير جدا..فيديو

استطلاع رأي: 87 % من الأتراك متشائمون ويرون أن الاقتصاد التركي يسقط إلى الهاوية

خسرت 30% من قيمتها.. انهيار الليرة التركية يطيح بمحافظ البنك المركزي

صهر أردوغان.. استقالة وزير المالية التركي بيرات البيرق

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

بين الصدام والتجاهل.. كيف سيتعامل بايدن مع رفض ترامب التنازل عن السلطة؟

المالية: بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لأول مرة.. الأحد

وثائق سرية وحساسة.. رئيس حكومة دولة عربية ساعد فى تأسيس دولة إسرائيل

أول رد فعل من مجدي عبد الغني بعد تصريح محمد صلاح الأخير عنه

الإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. خبير مناعة يكشف الأسباب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

فخامة وملفتة.. شاهد أجمل فساتين أحلام على المسرح

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

Advertisements