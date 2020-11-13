أستاذ اقتصاد: المستثمرون لا يثقون في الاقتصاد التركي.. والليرة تتهاوى| فيديو

قال علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد: إن تدخل النظام التركي بالبنك المركزي ، وسيطرته على قيمة الفائدة، تسبب في عدم ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي، موضحا أن الليرة التركية تشهد انخفاضات مستمرة وتضخم.





وأَضاف علي الإدريسي، خلال مكالمة هاتفية لـ إكسترا نيوز ، أن العالم ينظر للاقتصاد التركي نظرة ، غير مستقرة ، إلى جانب الأثار السلبية لفيروس كورونا ، الذي أثر بشكل واضح على السياحة التركية .





وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن أردوغان مستمر بالوعود الكاذبة ، للشعب التركي ، فيما يخص الإصلاحات الإقتصادية ، معقبا " التدخل في الشأن الاقتصادي من قبل أردوغان لا يندرج تحت المعرفة أو الوعي " .





وكشف استطلاع جديد للرأي، أن غالبية الأتراك متشائمون من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة بلادهم، برئاسة رجب طيب أردوغان ، أجرى الاستطلاع الذي ظهرت نتائجه اليوم مركز أبحاث «متربول» خلال شهر أكتوبر، وعرض موقع "تركيا الآن" مقتطفات من فحواه، حيث تناول الاستطلاع أوضاع الاقتصاد وصلاحيات المحكمة الدستورية والمستشفيات والمعارضة.





وركز الاستطلاع على الاقتصاد التركي بشكل أكبر، وأفاد بأن 78.1 % من المشاركين يعتقدون أن الاقتصاد في طريقه نحو الهاوية.

وقال 60.2 % ممن تم استطلاع آرائهم إن «مسار الاقتصاد التركي سيئ بسبب سياسات الحكومة الفاشلة»، وأكد 45.9 % أن السبب في تدهور الاقتصاد نظام الدولة الرئاسي، وأشار 45 % منهم إلى عدم كفاءة الإدارة الاقتصادية، فيما رأى 22.7 % من المشاركين في الاستطلاع أن أسباب سوء الوضع الاقتصادي معاداة تركيا لكثير من دول العالم.





وعن حالة المستشفيات والطرق والجسور، كشف 63.5 % من المشاركين عن احتياجها للتأميم، و22.4 % قالوا «لا ينبغي مصادرتها»، وترك 14 % السؤال دون إجابة.



