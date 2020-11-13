Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ فستان أسود.. ميرهان حسين تبرز جمالها بصورة سيلفي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 04:28 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة ميرهان حسين صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرهان حسين في الصورة بإطلالة  جذابة حيث ارتدت فستان شيفون اسود حمالات وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا علي كتفيها بطريقه مميزة.


وعلقت مريهان حسين علي الصورة قائلة "أتمنى لك يومًا سعيدًا للجميع" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "قيد عائلي" حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نفرتيتي العرب.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

شاهد.. مريهان حسين تحتفل بعيد ميلادها مع أختها في المنزل

روب أبيض.. مريهان حسين تستعرض جمالها وأنوثتها.. صور

بسبب ياسمين صبري.. هجوم شديد من الجمهور على مريهان حسين

بهوت شورت.. مريهان حسين تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إطلالة جذابة.. ميرهان حسين تخطف الأنظار فى ظهور جديد.. شاهد

ترشيحاتنا

جمال شعبان يكشف موقفا إنسانيا عن محمود عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. 15 صورة تكشف أناقة المطربة بوسي

فيديو جراف.. زوجة تطلب الطلاق بسبب اسمها على موبايل زوجها

الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة

رانيا محمود ياسين تستعيد ذكرياتها مع والدها وأسرتها.. صورة

تل أبيب تسعى للتفوق العسكري.. إسرائيل تحصل على طائرة F35i ذات القدرات السرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج الحصوة بالأعشاب في وقت قصير

مع زيادة أعداد مصابي كورونا.. خبير مناعة يوضح الأسباب ويناشد بعدم الاستغناء عن الكمامة

عقار فلاجيل .. الاستخدامات والطريقة الصحيحة لتناوله

Advertisements