رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر

افتتح الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم فاعليات مؤتمر اليوم العالمي للسكر والذى تنظمه كلية الطب البشرى جامعة بورسعيد بالتعاون مع كلية الطب البشرى جامعة دمياط وجمعية الغدد الصماء والسكر بالشرقية وجمعية الدلتا للسكر .





وأكد الحضور أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكر لتدعيم تشخيص وعلاج مرض السكر. وتعقد مجموعة من المحاضرات العلمية المتخصصة بهذا الشأن وايضا محاضرات تثقيفية لهيئة التمريض.









من جانبه رحب رئيس الجامعة فى كلمته بالمشاركين بالمؤتمر والقائمين على أعداده وتنظيمه والمنصة الموقرة مقدما الشكر للدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط على تعاونه مع جامعة بورسعيد.







واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من اهل الطب والعلم، لافتا الى ان جامعة بورسعيد تفتح ذراعيها لأى تعاون او تبادل الخبرات مع كل المؤسسات والهيئات الطبية لخدمة العلم والمرضى.







ووجه رئيس الجامعة الشكر لأبطال الجيش الابيض والتي تجلت امجادهم في التعامل مع جائحة فيروس كرونا المستجد و لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لاهتمامه بالقطاع الطبي واستحداث برامج جديدة بكليات الطب تخدم المجتمع.





