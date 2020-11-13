Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:19 م
فاعليات مؤتمر اليوم
فاعليات مؤتمر اليوم العالمي للسكر
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
افتتح الدكتور ايمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد اليوم فاعليات مؤتمر اليوم العالمي للسكر والذى تنظمه كلية الطب البشرى جامعة بورسعيد بالتعاون مع كلية الطب البشرى جامعة دمياط وجمعية الغدد الصماء والسكر بالشرقية وجمعية الدلتا للسكر .

وأكد الحضور أهمية الاحتفال باليوم العالمي للسكر لتدعيم تشخيص وعلاج مرض السكروتعقد مجموعة من المحاضرات العلمية المتخصصة بهذا الشأن وايضا محاضرات تثقيفية لهيئة التمريض.


من جانبه رحب رئيس الجامعة فى كلمته بالمشاركين بالمؤتمر والقائمين على أعداده وتنظيمه والمنصة الموقرة مقدما الشكر للدكتور  سيد دعدور رئيس جامعة دمياط على تعاونه مع جامعة بورسعيد.

واعرب رئيس الجامعة عن سعادته بوجوده وسط كوكبة من اهل الطب والعلم، لافتا الى ان جامعة بورسعيد تفتح ذراعيها لأى تعاون او تبادل الخبرات مع كل المؤسسات والهيئات الطبية لخدمة العلم والمرضى. 

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأبطال الجيش الابيض والتي تجلت امجادهم في التعامل مع جائحة فيروس كرونا المستجد و لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لاهتمامه بالقطاع الطبي واستحداث برامج جديدة بكليات الطب تخدم المجتمع.

وفى نهاية المؤتمر اهدى رئيس الجامعة درع المؤتمر لكبار اطباء واساتذة طب الباطنة والسكر، متمنيا لهم التوفيق لخدمة الوطن والعلم والمرضى.
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر
رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر اليوم العالمي للسكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بورسعيد يفتتح مؤتمر تكنولوجيا التعليم مدى الحياة وتحديات سوق العمل

جامعة دمياط: القوات المسلحة سجلت في صفحات التاريخ أيام فخر وعزة لكل المصريين

أول أستاذ بكلية الطب البشرى يتسلم العمل بجامعة دمياط

جامعة دمياط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

ترشيحاتنا

ضابط شرطة يضرب مثلا فى الإنسانية مع سجين.. ماذا حدث؟

صفقة الزمالك المحتملة.. تعرف على أرقام أمير عادل "رونالدينيو" الدنمارك

إعلامي تونسي يكشف موقف يوسف المساكني من الانضمام إلى المصري

الدولار يخسر 40 قرشا بنسبة 2.5 % أمام الجنيه المصري منذ بداية 2020

بصورة رومانسية .. شيما صابر توجه رسالة لزوجها

لإنقاذ الموسم.. 5 لاعبين يمكن لـ ليفربول التعاقد معهم لحل أزمة خط الدفاع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رصاصة طائشة تصيب امرأة حامل في التاسع أمام زوجها.. تفاصيل

أسعار ومواصفات أودي audi a3 اليوم في مصر .. صور

صراع مرير لمدة 222 يوما.. لحظة عودة صاحب أطول فترة معاناة من كورونا في بريطانيا لعائلته

Advertisements