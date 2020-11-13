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الصحة العالمية: مصل الإنفلونزا مهم في هذا التوقيت.. اِعرف السبب

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن زيادة إصابات كورونا تسبب حالة قلق عامة لدى المنظمة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،:"التحصين بمصل الإنفلونزا الرباعي مهم وضروري للغاية خلال فصل الشتاء ليس لمنع الإصابة من كورونا ولكن لانه يحسم الأعراض فلا يحدث إشتباه".

وأوضحت:"إذا كان الشخص حاصلًا على مصل الإنفلونزا، وظهرت عليه الأعراض، فإنه يكون بنسبة كبيرة مصابًا كورونا".

وحذرت المواطنين من التهاون في الإجراءات الوقائية والجلوس في أماكن مغلقة، مردفة:" نقدر نسيطر على المرض طول ما الناس فاهمة".

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