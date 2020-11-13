المغرب: عملية الكركرات تمت سلميًا

أكدت وزارة الخارجية المغربية أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي لاستعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات، تمت بشكل سلمي، ودون اشتباك أو تهديد لسلامة المدنيين.





وقالت الخارجية المغربية في بيان إن هذه العملية التي تهدف إلى وضع حد نهائي للتحركات غير المقبولة لـ"البوليساريو" تأتي بعد إعطاء الفرصة كاملة لإيجاد حل دبلوماسي من خلال المساعي الحميدة للأمم المتحدة.





وأشار البيان إل أن البوليساريو" واصلت ممارساتها الاستفزازية وتوغلاتها غير القانونية في هذه المنطقة.





وأوضحت الوزارة أنه بعد التوغل الذي قامت به جبهة البوليساريو في 21 أكتوبر الماضي، أكد الملك محمد السادس، الذي يدعم عمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "لا يمكن إطالة أمد الوضع القائم. وإذا استمر هذا الوضع، فإن المملكة المغربية، وفي احترام لصلاحياتها، وبموجب مسؤولياتها، وفي تناغم تام مع الشرعية الدولية، تحتفظ بالحق في التدخل، في الوقت وبالطريقة التي تراها ضرورية للحفاظ على وضع المنطقة وإعادة إرساء حرية التنقل والحفاظ على كرامة المغاربة".





وأضافت في البيان أن المغرب "يظل متشبثا بقوة بالحفاظ على وقف إطلاق النار".





ونوهت الوزارة إلى أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة المغربية تهدف إلى تعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.





وأعلن الجيش المغربي منذ قليل أنه تم تأمين ممر الكركرات بين المغرب وموريتانيا بشكل كامل من خلال إقامة حزام أمني من قبل الجيش، بناء على تعليمات الملك محمد السادس.





وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة تمكن الجيش المغربي من إغلاق الثغرة التي كانت تسمح بتسلل مرتزقة جبهة البوليساريو للوصول إلى منطقة الكركرات.



