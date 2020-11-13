قبل إعلان طلاقه .. تامر حسني يرقص مع فتاة بطريقة مثيرة





الحفلة التي ظهر فيها تامر حسني ، وهو يرقص مع هذه الفتاة كانت قبيل إعلان خبر طلاقه من زوجته المغربية بسمة بوسيل، التي أكدت أنهما يحضران أوراق الطلاق خلال الفترة القليلة المُقبلة.





من جهة أخرى، فاجأت بسمة بوسيل، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، بحذف منشورها على خاصية القصص (ستوري) التي أعلنت فيه خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، وذلك بعد دقائق قليلة من النشر.





يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل، أثيرت بعدما أعلنت بسمة بوسيل، خبر انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، من خلال خاصية ستوري حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام.





وأوضحت بسمة بوسيل، أن سبب الانفصال عن تامر حسني هو الغيرة، لأنه لا يضع اعتبارا لها ويظهر مع فتيات ومعجبات بشكل مثير للجدل على السوشيال ميديا، كان آخرها حفلة خاصة أحياها وظهر مع فتاة ترقص بشكل لافت أمامه، وهو ما حرك مشاعر الغضب لـ «بسمة» وأعلنت خبر الانفصال للجميع.





وطلبت بسمة بوسيل من متابعيها، عدم إرسال صور لها تجمعها بزوجها، الفنان تامر حسني؛ لأنها لا تشكل فارقا معها، حيث كتبت: "لكل الناس اللي بتبعتلي فيديوهات وصور لتامر وشايفه أنه مش بيعملي احترام سواء في صور اوفيديوهات، ياريت ياريت ما تبعتولي اي حاجة؛ عشان مش فارقلي اي صور".





وأكملت بسمة بوسيل، رسالتها والتي كانت بمثابة المفاجأة الكبرى، حيث كتبت: "وكمان احب اعرفكم إن احنا بقالنا فتره منفصلين، وبنحضر اوراق الطلاق، لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا تبعتولي- علي الأقل أنا- اي حاجة، بالتوفيق للجميع".