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توك شو

محمد فراج: بدأت أربي لحيتي من سنة.. فيديو

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:47 م
محمد فراج
محمد فراج
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إسراء صبري
كشف الفنان محمد فراج، سبب ظهوره بالذقن خلال مهرجان الجونة، قائلا إن سبب اللحية هو تصوير مسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك فيه منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب.

وأضاف "فراج" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي": الناس بتسألني على اللحية وتقولي دي بتاعتك ولا تركيب، أنا بدأت أربي في اللحية من سنة تقريبا وبالتحديد شهر 12 اللي فات".

وفيما يخص فيلم "الصندوق الأسود" أوضح أنه تحمس للغاية لفكرة الفيلم، متابعا: أنا في التمثيل مبخفش وبحب ارمي نفسي في أي تحدي جديد.

وأردف: لما عرفت أن منى زكي معايا في الفيلم وأن في شركات متحمسة للفيلم قررت أني أشارك بدون أي تفكير.
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