رمت الموبايل.. محمد فراج يكشف حقيقة خناقته مع بسنت في مهرجان الجونة

كشف محمدج فراج حقيقة الخناقة بينه وبين بسنت في مهرجان الجونة، موضحا: اللي كتب الخبر دا كان بيدرس سيناريو في معهد سينماء..كل اللي اتقال ليس له أي اساس من الصحة".



وروى "فراج" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"،:"الحكاية كلها أننا وصلنا متأخر كنا آخر ناس توصل اعتقد وكنا عايزين نلحق عرض الفيلم بسنت رمت الموبايل عشان تتصور وبعد كدا اخدت الموبايل ودخلنا الفيلم بس".



وأكمل: الموضوع كان فيه كلام وهري كتير.