محمد فراج يفاجئ منى زكي ومنى الشاذلي على الهواء.. فيديو

قام الفنان محمد فراج بتقليد الفنان محمد سعد في شخصية "اللمبي"، كما لاقي محمد فراج إعجابا كبيرا من منى زكي ومنى الشاذلي بعدما قام بتقليد شخصية "اللمبي".



وأضاف "فراج" خلال حواره ببرنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، أنا اكتشفت أني بعرف اقلد لما كبرت..أنا بحب اعمل المواقف اللي بتدخل دماغي فيها".



وقام محمد فراج باستعراض مواهبه في تمرين الفم على الهواء، كما قام محمد فراج ومنى زكي بغناء مهرجان "أخواتي" و "بنت الجيران".