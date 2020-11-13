ليفربول عارف كل حاجة.. وزير الشباب والرياضة: النادي الإنجليزي كان على علم بكل تفصيلة في حفل تكريم محمد صلاح

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الإجراءات التي ستتخذ تجاه إصابة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بفيروس كورونا.





وقال "صبحي" في تصريحات لـ"صدى البلد" إن هناك تواصلا مع نادي ليفربول الإنجليزي، لتحديد إجراءات علاجه ، مشيرا إلى أن الإصابة تمت بأعراض خفيفة، وسيتم اتخاذ اللازم على الفور.





وأشار صبحي إلى أنه سيقوم بعمل مسحة طبية؛ كإجراء طبي طبيعي ، بعد مقابلة صلاح مرتين ، خلال معسكر المنتخب ، وحفل التكريم.



