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فن

صلاح عبد الله يطالب جمهوره بالدعاء لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 10:52 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
حرص الفنان صلاح عبد الله، علي دعم نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.

ونشر صلاح عبد الله صورة عبر حسابه علي "إنستجرام" وعلق قائلًا "‏ربنا يشفيك ويخليك لينا .. ولكل عشاق الكورة وياخُد الملعونة كورونا من كل أرجاء المعمورة دعواتكم لفخرنا وفخر مصرنا #محمد_صلاح"

وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت علي بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية.. رغم انه لا يعاني أي أعراض.. فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.

وخضع نجمنا الدولي لبروتوكول طبي بعد تنسيق طبيب المنتخب الدكتور محمد أبوالعلا مع ناديه الإنجليزي ليفربول، إضافة إلي عزله داخل غرفته وأيضا عزل كل المخالطين، ويخضع نجمنا الي مزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة. 


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