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فن

راندا البحيري تقصف جبهة جمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 11:49 م
راندا البحيري
راندا البحيري
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سعيد فراج
نشرت الفنانة راندا البحيري، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أظهرت فيها صورة كاريكاتورية لشاب يرتدي زي نادي الزمالك، ويؤدي الصلاة، وعلقت قائلة: «الزملكاوية لحد يوم ٢٨». 

وأرادت راندا البحيري، أن تتناول الاستعداد النفسي لجمهور الزمالك، قبل مباراته النهائية أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بطريقة ساخرة، لتثير جدل متابعيها عبر فيسبوك. 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة اهداف مقابل هدف  ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا، على استاد القاهرة فى إطار مباراة الإياب.

سجل اهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك واختتم أهداف الابيض أشرف بن شرقي.

وتقام المباراة النهائية، لدوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري، بعدما حدد الكاف الموعد النهائي للمباراة قبل أيام. 
راندا البحيري تقصف جبهة جمهور الزمالك قبل مواجهة الأهلي
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