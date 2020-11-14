أمراض تصيب مرضى كورونا بعد التعافى

يتعافى معظم المصابين بمرض فيروس كورونا 2019، (COVID-19) تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس، حتى أولئك الذين لديهم نسخ خفيفة من المرض، يستمرون في الشعور بالأعراض بعد تعافيهم الأولي.

وفقا لما نشره موقع may clinic ،من المرجح أن يعاني كبار السن والأشخاص الذين يعانون من العديد من الحالات الطبية الخطيرة من أعراض مرض كوفيد، 19 المزمنة، تشمل العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا التي تستمر مع مرور الوقت ما يلي:

إعياء

سعال

ضيق في التنفس

صداع الراس

الم المفاصل

على الرغم من أنه يُنظر إلى COVID-19 على أنه مرض يصيب الرئتين بشكل أساسي ، إلا أنه يمكن أن يتلف العديد من الأعضاء الأخرى أيضًا. قد يؤدي تلف هذا العضو إلى زيادة خطر حدوث مشاكل صحية على المدى الطويل.





تلف الأعضاء الناجم عن COVID-19، تشمل الأعضاء التي تتأثر بـ COVID-19 :

قلب. أظهرت اختبارات التصوير التي أجريت بعد أشهر من التعافي من COVID-19 تلفًا دائمًا لعضلة القلب ، حتى لدى الأشخاص الذين عانوا من أعراض COVID-19 خفيفة فقط . قد يزيد هذا من خطر الإصابة بفشل القلب أو مضاعفات القلب الأخرى في المستقبل.

رئتين. يمكن أن يتسبب نوع الالتهاب الرئوي المرتبط غالبًا بـ COVID-19 في تلف طويل الأمد للأكياس الهوائية الدقيقة (الحويصلات الهوائية) في الرئتين. يمكن أن يؤدي النسيج الندبي الناتج إلى مشاكل في التنفس على المدى الطويل.

دماغ. حتى عند الشباب ، يمكن أن يسبب مرض كوفيد -19 سكتات دماغية ونوبات صرع ومتلازمة غيلان باريه - وهي حالة تسبب شللًا مؤقتًا. قد يزيد COVID-19 أيضًا من خطر الإصابة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر.

جلطات الدم ومشاكل الأوعية الدموية

يمكن أن يجعل COVID-19 خلايا الدم أكثر عرضة للتكتل وتشكيل جلطات. بينما يمكن أن تسبب الجلطات الكبيرة نوبات قلبية وسكتات دماغية ، يُعتقد أن الكثير من تلف القلب الناجم عن COVID-19 ينجم عن جلطات صغيرة جدًا تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب.

تشمل الأعضاء الأخرى المصابة بجلطات الدم الرئتين والساقين والكبد والكلى. يمكن لـ COVID-19 أيضًا إضعاف الأوعية الدموية ، مما يساهم في حدوث مشاكل طويلة الأمد في الكبد والكلى.

مشاكل في المزاج والتعب

غالبًا ما يتعين علاج الأشخاص الذين يعانون من أعراض حادة من COVID-19 في وحدة العناية المركزة بالمستشفى ، بمساعدة ميكانيكية مثل أجهزة التنفس الصناعي. إن مجرد النجاة من هذه التجربة يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لاحقًا للإصابة بمتلازمة الإجهاد اللاحق للصدمة والاكتئاب والقلق.

نظرًا لصعوبة التنبؤ بالنتائج طويلة المدى لفيروس COVID-19 الجديد ، يبحث العلماء في الآثار طويلة المدى التي تظهر في الفيروسات ذات الصلة ، مثل متلازمة التنفس الحاد الوخيم (سارس).

أصيب العديد من الأشخاص الذين تعافوا من السارس بمتلازمة التعب المزمن ، وهو اضطراب معقد يتميز بالإرهاق الشديد الذي يتفاقم مع النشاط البدني أو العقلي ، ولكنه لا يتحسن بالراحة. قد يكون الأمر نفسه صحيحًا بالنسبة للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 .

لا تزال العديد من تأثيرات COVID-19 طويلة المدى غير معروفة

لا يزال الكثير غير معروف حول كيفية تأثير COVID-19 على الأشخاص بمرور الوقت. ومع ذلك ، يوصي الباحثون بأن يراقب الأطباء عن كثب الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19 لمعرفة كيفية عمل أعضائهم بعد الشفاء.

من المهم أن تتذكر أن معظم الأشخاص المصابين بـ COVID-19 يتعافون بسرعة. لكن المشاكل التي يحتمل أن تستمر لفترة طويلة من COVID-19 تزيد من أهمية الحد من انتشار المرض من خلال اتباع الاحتياطات مثل ارتداء الأقنعة وتجنب الازدحام والحفاظ على نظافة اليدين.