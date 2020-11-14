عاجل| ننشر اسماء ضحايا حادث أتوبيس قنا الغربي.. وارتفاع حالات الوفاة

ارتفع عدد المتوفين والمصابين بحادث طريق قنا، الصحراوى الغربى، أمام قرية المحروسة، إلى حالتي وفاة و41 مصابا بينهم اطفال.





البداية عندما، تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب، نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 41 آخرين.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.





وتبين وفاة آيه محمد سلامه 15 عاما، بعد تعرضها لنزيف فى المخ، و أخرى لم تحدد هويتها بعد.





وإصابة كل من: ميلاد جوزيف ابراهيم 35 عامًا، جبرين نصر سيفين 22 عامًا، عماد على سمعان 42 عامًا، رنا مجدي ابراهيم فهمى 26 عامًا، كرولس ناجح راشد 32 عامًا، منى نعيم فتوح 60 عاما 60 عامًا.





وإصابة كل من: جوفير راضي صادق 5 أعوام، توماس حسني سليم 19 عاما، ناصر سعد عبد الملاك 35 عاما، نرمين فايز منسي 17 عاما، أبانوب فايز منسي 35 عاما، هناء مجلع 55 عامًا، هناء ربيع راجى 61 عامًا، ياسمين ربيع حسب الله 28 عامًا، مروه عبد المنعم أمين 16 عامًا، يزن كرولس زكريا عامين، كرولس زكريا دانيال 29 عاما، ريهام مصري عدلي 27 عاما.





وإصابة كل من: آدم هاني عياد 6 أعوام، ماريا راضي صادق 10 أعوام، حنان سعد عبد الملاك 35 عاما، هناء وليم عياد 44 عامًا، كريستين زكريا دانيال 49 عامًا، تيريزا نصيف تمساح 55 عاما، لويس مصري وليم 69 عامًا، ايمون سليمان عياد 16 عامًا، انطونيوس يسري تواضروس 42 عاما.



