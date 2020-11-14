حاملًا رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، السبت، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.



