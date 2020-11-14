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أخبار البلد

حاملًا رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:04 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع
يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، السبت، إلى الكويت الشقيقة، وذلك لتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

ومن المُقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة بكل من أمير الكويت، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، ووزير الخارجية وزير الإعلام بالإنابة الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، وذلك لبحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة العربية والساحة الإقليمية. 
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