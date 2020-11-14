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مرأة

بإطلالة عصرية.. نسرين طافش تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:34 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من احدث ظهور لها.

تألقت نسرين طافش في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون رياضي باللون الأبيض و اتسم ببعض النقوشات ذات اللون الفضي و نسقت معه سويت شيرت من نفس النقشة.

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وانتعلت نسرين طافش حذاء مسطح باللون الفضي، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات واعتمدت على البساطة و عدم المبالغة ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمالها.

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