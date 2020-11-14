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حوادث

صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:14 م
اعمال سفلية
اعمال سفلية
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إبراهيم الهوارى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عثور أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية على محل صغير يستخدمه صاحبه فى أعمال الدجل والشعوذة وتفرقة الأزواج حيث كان يقوم بفتحه فى منتصف الليل فقط وغلقه طوال اليوم رغم انه محل لبيع العطارة وهو ما أثار استغراب كثير من الأهالي الذين قرروا فتحه.




وقال الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي إنهم عند فتح المحل وجدوا فيه مجموعة من الأعمال السفلية وصور وقسائم زواج وبطاقات شخصية للفتيات وشباب وأطفال وأعمال سحر سفلية بالتفرقة بين الأزواج ووقف الحال للفتيات والشباب وصور لأطفال.


وطالب الأهالى المسئولين بسرعة ضبط هذا الدجال الذي تسبب في إيذاء كثير من الأهالي بعد تعرضهم لأعمال السحر والاعمال السفلية.

من جانبه كشف أحد المواطنين المجاورين للعقار الكائن به المحل المغلق إن الدجال كان يعمل لمدة 15 عاما دون أن يعلم سره الأهالي مضيفا أنه كان مستأجرا للمحل وهو عبارة عن مترين و20 سم أشبه بمقبرة.

واشار الى ان الاهالى طلبوا من صاحب العقار فتح المحل لأن أحدهم كان لديه طفل مريض وقام بالذهاب لعديد من الأطباء ولم يجد له علاجا وعرضه على شيخ مغربي أرشده عن ذلك المكان مرتبط بروح ابنه ومعمول له عمل فيه وبعد أيام من ذلك توفي نجله فأتى والده بصحبة عدد من الأهالي لفتح المحل.

وتابع انه فور فتح المحل تم العثور على مجموعة من الصور والأعمال لشباب وسبدات وفتيات وجمجمتين ومجموعة من كتب السحر والشعوذة.
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
صور فتيات وجماجم وأعمال.. تفاصيل العثور على محتويات وكر دجال فى شبرا الخيمة|شاهد
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