النوة تطرق أبواب الدلتا والساحل الشمالي.. أمطار غزيرة وثلوج تجتاح عدة مناطق.. وتعليق الدراسة في هذه المحافظة

شوارع دمياط الجديدة تغرق بمياه الأمطار

أمطار تضرب مطروح والساحل الشمالي

أمطار غزيرة تغرق شوارع قرى ومدن كفر الشيخ.

تعليق الدراسة بمدارس وجامعات الدقهلية غدا

موجة ثلوج وبرق ورعد تضرب المنصورة

تعطل الصيد بعزبة البرج ومنع جميع مراكب الصيد من الخروج





شهدت عدد من المناطق بمحافظات الدلتا والسواحل الشمالية حالة من الطقس السيئ حيث ضربت امطار غزيرة وبرق ورعد وثلوج خاصة الاسكندرية والدقهلية.





ففي الدقهلية فاجأت الأمطار قرى ومدن المحافظة صاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة ورياح شديده وبرق ورعد وثلج وقام اصحاب المحلات بإغلاق الابواب وخلت الاسواق التجارية من المواطنين الذين حرصوا على التوجه لمنازلهم فور هطول الامطار الغزيرة.







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وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.



وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، فى تطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه اولا بأول.



كما تسببت الامطار الغزيرة فى سقوط شجرة ضخمة على سيارة أمام مبنى مديرية التموين بالمنصورة دون وقوع اصابات.





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وتمكن المواطنون من رفع الشجرة واخراج من بالسياره سالمين دون اصابات.. فيما انتقل مسئولو حى شرق الى مكان الحادث لتسيير حركة المرور التى توقفت بسبب الحادث.





وتحولت شوارع الدقهلية إلى برك من المياه وتوقفت حركة المرور تماما. وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ بين الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار، حيث انتشرت سيارات شفط المياه في الأماكن التى تشهد تجمعات مياه الأمطار لسحبها أولا بأول حتى لا تتسبب في أى خطورة على المباني.وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن والمراكز والأحياء، فى تطهير بالوعات الأمطار لتصريف المياه اولا بأول.كما تسببت الامطار الغزيرة فى سقوط شجرة ضخمة على سيارة أمام مبنى مديرية التموين بالمنصورة دون وقوع اصابات.وتمكن المواطنون من رفع الشجرة واخراج من بالسياره سالمين دون اصابات.. فيما انتقل مسئولو حى شرق الى مكان الحادث لتسيير حركة المرور التى توقفت بسبب الحادث.وتحولت شوارع الدقهلية إلى برك من المياه وتوقفت حركة المرور تماما.





ومن جانبها استمرت الأجهزة التنفيذية في رفع حالة الطوارئ لديها لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وانتشرت سيارات وماكينات شفط المياه لمحاولة شفط تجمعات المياه التى اغرقت تماما حيث نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز والأحياء حملة موسعة لتنظيف بالوعات الأمطار لتصريف المياه وكسح المياه الناتجة عن الأمطار .





وقامت شركة الكهرباء أيضا بأعمال صيانة فورية للأعمدة ومتابعة أي تأثر عليها تخوفا من تأثير مياه الأمطار عليها حرصًا على حياة المواطنين.





قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تعليق الدراسة غدا الاحد بالمدارس والجامعات بنطاق محافظة الدقهلية، وذلك نظرا لسوء الاحوال الجوية، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ و الطلاب، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب.





وشهدت مدينة دمياط الجديدة ، سقوط أمطار غزيرة تسببت في غرق الشوارع وتعطل الحركة المرورية بالشوارع والميادين الرئيسية نتيجة لانسداد البالوعات بالشوارع.



صاحب الطقس السئ الذى شهدته محافظة دمياط، فى عدد من المناطق ، مصحوبة بصقيع وبرودة شديدة في الجو وشلل في الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدن.





ومن جانب آخر تعطل الصيد بعزبة البرج،لاسبوع الثانى على التوالى ومنع جميع مراكب الصيد من الخروج للصيد لحين تحسن الاحوال الجوية حيث تم منع مراكب الصيد الصغيرة من الخروج لرحلات الصيد لحين تحسن الاحوال الجوية حفاظا على ارواح الصيادين.





كانت قد شددت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ،على رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتعامل بشكل فوري مع الأمطار والسيول، عن طريق جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك تواجد جميع رؤساء المدن والوحدات المحلية بالشوارع والتعامل بشكل فورى مع انسداد البالوعات في الشوارع.





وفي مطروح هطلت أمطار متوسطة، بمدينة مرسي مطروح ومنطقة الساحل الشمالى.



كما شهدت مدينة الحمام سقوط أمطار غزيرة والتى تسببت في إغراق الشوارع بمياه الأمطار.



وتسببت الأمطار في إغراق الشوارع الرئيسية والفرعية بمدينة الحمام بسبب تساقطها بكميات كبيره وكاجراء احترازى تم غلق جميع مواني الصيد أمام حركة الملاحة، لحين انتهاء موجة الطقس الممطرة بطول مدن الساحل الشمالي.





كما تسببت الأمطار في قلة حركة السفر من مطروح إلى المحافظات الأخرى وقلة عدد المواطنين بالشوارع الذين فضلوا التزام منازلهم.



وقامت مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من الشوارع .



ومن مطروح الى كفر الشيخ هطلت أمطار غزيرة على شمال المحافظة، ما أدى إلى إغراق الشوارع بالمياه وتحويلها إلى برك من الوحل.



وتسبب سقوط الأمطار بغزارة في انقطاع وعدم استقرار التيار الكهربائي في الكثير من قرى المحافظة ومدنها، ومكوث المواطنين في منازلهم نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وسوء حالة الشوارع.



ومن جانبها، رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن كفر الشيخ، حالة الطوارئ بسبب موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، وتم الدفع بسيارات لكسح المياه من الشوارع.