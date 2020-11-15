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حوادث

المتهم بقتل سائق توكتوك بـ بدر: شتمنى بأمي وأبويا فخلصت عليه بالمفك

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
جثة
جثة
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اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق، حبس سائق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل زميله بسبب الخلاف على أولوية المرور بمدينة بدر.

وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير بذلك للوقوف على ملابسات ارتكاب الجريمة.

كانت مدينة بدر شهدت جريمة قتل إذ أقدم سائق على قتل زميله.

وأدلى المتهم بقتل سائق توك توك بطعنه بمفك بسبب أولوية المرور بمدينة بدر باعترافات تفصيلية لرجال المباحث عقب ضبطه.

وقال المتهم ويعمل سائق سيارة نقل، انه أثناء مروره بسيارته النقل احتك به سائق توك توك، ونشبت بينهما مشادة كلامية قام على اثرها سائق التوك توك بسبه بوالده ووالدته.

وأضاف المتهم: المجنى عليه تمادى في سبي بابشع الألفاظ ففار الدم في عروقى واحضرت مفك من سيارتى وطعنته به.

وتابع المتهم انه لم يكن يقصد قتل المجنى عليه بل تاديبه.

تلقى قسم شرطة بدر بلاغا من شرطة النجدة مشاجرة وسقوط قتيل بأحد الشوارع وعلى الفور انتقلت أجهزة الامن وتبين وجود جثة ن م، سائق توك توك، مصاب بطعنة مفك وتبين نشوب مشاجرة بينه وبين سائق سيارة نقل قام على إثرها الأخير بطعنة بمفك وأرداه قتيلا.
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