الاتحاد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة بوسكيتس





وتعرض بوسكيتس لإصابة قوبة في ركبته اليسرى، خلال مباراة إسبانيا وسويسرا، ولم يستطيع استكمال المباراة.





وذكر الاتحاد الإسباني في بيان رسمي، أن التشخيص المبدئي لإصابة بوسكيتس هو التواء خفيف في الرباط الخارجي بالركبة اليسرى.





وأضاف بيان الاتحاد، الإسباني، أن اللاعب سيخضع لإشعة الرنين المغناطيسي غدا، الإثنين.





ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة ألمانيا الثلاثاء المقبل، ضمن من الجولة السادسة من دور المجموعات، بدوري الأمم الأوروبية.





ويتصدر منتخب ألمانيا جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، ويحل منتخب إسبانيا ثانيا بـ 8 نقاط، وأوكرانيا ثالثا بـ 6 نقاط، بينما يتذب منتخب سويسرا جدول الترتيب بـ 3 نقاط.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها سيرجيو بوسكيتس خلال مباراة الماتدور ضد سويسرا، أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.