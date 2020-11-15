ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة».. وزيرة الصحة: إطلاق 68 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية بداية من اليوم وحتى آخر شهر نوفمبر الجاري

- إطلاق 68 قافلة طبية مجانية من يوم 15 نوفمبر حتى آخر الشهر الجاري

- وزيرة الصحة: القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»

- القوافل بدأت بكوم أمبو والداخلة وحلوان وتنتهي بالقاهرة الجديدة





أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 68 قافلة طبية مجانية خلال الفترة من يوم 15 وحتى آخر الشهر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم، بمناطق حجازة مركز كوم أمبو محافظة أسوان، والعوينات مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، ونادي منشية ناصر (التيتش) بحلوان محافظة القاهرة، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى غدًا، في مناطق الديابة مركز أبوقرقاص محافظة المنيا، وكوم الطرقاية مركز كفرالدوار محافظة البحيرة، والحاكمية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والشيخ الشاذلي وأبوغصون ووادي الجمال مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر، لافتًا إلى استمرار عمل القافلة مدة يومين متتاليين.

ولفت مجاهد إلى أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أُخرى يومي 17 و18 من الشهر الجاري في مناطق بير زغير ووادي مجيرح2 مركز نويبع محافظة جنوب سيناء، والتضامن مركز البداري محافظة أسيوط، ووردان مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، إضافة إلى إطلاق 11 قافلة طبية أُخرى في مناطق أبوشروف والجارة مركز سيوة محافظة مطروح، وأبوسمبل السياحي بمحافظة أسوان، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وقرية 1 مركز إدكو محافظة البحيرة، وبني مؤمنة مركز ببا محافظة بني سويف، والأسمرات 1 حي المقطم محافظة القاهرة، والوادي مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وشرمساح مركز الزرقا محافظة دمياط، وبقسا مركز قويسنا محافظة المنوفية، وعزبة عبدالرحمن مركز نجع حمادي محافظة قنا، ونجوع الصوامعة مركز أخميم محافظة سوهاج، وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

من جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أنه سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 19 و20 نوفمبر الجاري بمنطقة 5 خفرع مركز صان الحجر محافظة الشرقية، بالإضافة إلى 3 قوافل طبية أخرى بمناطق 49 الدرافيل مركز بلقاس محافظة الدقهلية، ومجيرح1 مركز دهب محافظة جنوب سيناء، والحمراوين مركز القصير محافظة البحر الأحمر، وذلك في يومي 20 و21 من الشهر نفسه.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 21 و22 من شهر نوفمبر في مناطق المنيرة مركز القناطر محافظة القليوبية، والحلاقي محافظة كفر الشيخ، واولاد يحيى بحري مركز دار السلام محافظة سوهاج، والصالحية محافظة الفيوم، وهرم ميدوم مركز الواسطى محافظة بنى سويف، بالإضافة إلى إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق فارس مركز كوم أمبو محافظة أسوان، وأم الحويطات ووحدة النصر ك85 مركز سفاجا محافظة البحر الأحمر، ومركز طبي الكهرباء مركز المعصرة محافظة القاهرة، وذلك يومي 22 و23 من الشهر الجاري.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 23 و24 نوفمبر بمناطق نزلة البدرمان مركز ديرمواس محافظة المنيا، وسمخراط مركز الرحمانية محافظة البحيرة، وتنيدة مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، والنسيمية مركز المنصورة محافظة الدقهلية، وسيدي حنيش محافظة مطروح، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الحسنة محافظة شمال سيناء، والزعفرانة مركز رأس غارب محافظة البحر الأحمر، والاخصاص بحي الصف محافظة الجيزة، وعزبة إسحاق مركز أبنوب محافظة أسيوط، وذلك يومي 24 و25 من الشهر الجاري.

وأضافت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 13 قافلة طبية في يومي 25 و26 نوفمبر الجاري في مناطق مركز شباب محسن مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، والقنان مركز إدفو غرب محافظة أسوان، والحلازين وأولاد مرعي محافظة مطروح، وأولاد عبدالله مركز بلاط محافظة الوادي الجديد، وكيلو17 مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، وفاوجلي مركز ساقلتة محافظة سوهاج، و كوم المؤمنين مركز قفط محافظة قنا، واسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، والأسمرات1 حي المقطم محافظة القاهرة، ودار السلام مركز كفر سعد محافظة دمياط، والبرنوجي مركز دمنهور محافظة البحيرة، ووحدة الرائد مركز حى فيصل محافظة السويس، وعبداللطيف يوسف مركز الفشن محافظة بني سويف، كما سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 26 و27 نوفمبر في منطقة المشاعلة مركز أبوكبير محافظة الشرقية، إضافة الى إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق المناجم مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، وشبرانباص مركز قطور محافظة الغربية، والقصر مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، وذلك يومي 27 و28 نوفمبر الجاري.

كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية أخرى يومي 28 و29 نوفمبر في مناطق حنا حبيب مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، والمقصبة مركز بلطيم محافظة كفرالشيخ، وباب العبيد مركز وسط محافظة الإسكندرية، والوقدة مركز المراغة محافظة سوهاج، وكفر رجب مركز كفر شكر محافظة القليوبية، ونجع الوحدة مركز الطود محافظة الأقصر، كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية في مناطق السيل الريفي محافظة أسوان، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، ومركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة محافظة القاهرة، وذلك في يومي 29 و30 من شهر نوفمبرالجاري.