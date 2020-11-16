اتحاد الكرة: البدري لم يطلب زيادة راتبه.. وطارق مصطفى يلحق بالبعثة غدا

أشاد جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، باستقبال بعثة منتخبنا الأول في توجو فور وصولها.





وقال "جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "الطائرة الخاصة التي استقلتها بعثة المنتخب قللت من الإرهاق".





وتابع "فندق الإقامة يبعد 15 دقيقة عن المطار، وخضعنا لمسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها".





وأكد "الشعب التوجولي طيب، وكان هناك وفد لنا وصل قبل البعثة بأيام، وسهّل أمورا كثيرة".





وعن إمكانية حضور جمهور المباراة، قال "حتى الآن من دون جمهور، إلا لو وصلت تعليمات جديدة قبل المباراة".





وعن عدم سفر طارق مصطفى، قال "فوجئنا بانتهاء جواز سفره، وبالفعل توجه اليوم وقام بتجديده وسوف يلحق بنا غدًا".





واختتم كلماته متحدثًا عن حسام البدري، قائلًا "لم يطلب زيادة في عقده، ولكن هناك بند بزيادة سنوية".