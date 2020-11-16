ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

ه يونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الأولى تباع بسعر 316.000 جنيه حتى 425.000 جنيه لأعلى فئة.

أما سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021 فتأتي بأبعاد جديدة ومحرك جديد، والتي طال انتظارها بطول 4,689 مم وعرض 2,686 مم وارتفاع 1470 مم، و شنطة خلفية تبلغ 600 لتر.











وتأتي سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 بثلاثة إصدارات في مصر.



الإصدار الأول OCTAVIA A8 AMBITION بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثوانٍ.









وتتميز السيارة سكودا اوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بوجود وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات Velorum Sport من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة 202/60 R16، وخاصية Kessy Go "Start Engine"، بالإضافة إلى نظام SWING infotainment system بشاشة مقاس 8.25 بوصة، كما تتميز بوجود شاحن لاسلكي للموبايل Wireless Charger بالإضافة إلى نظام Shift by wire.









ويأتي الإصدار الثاني PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بنفس مواصفات الإصدار الأول فيما يخص المحرك والعزم ناقل الحركة واستهلاك الوقود والتسارع، ولكن تتميز PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات Pulsar Aero مقاس 17 بوصة ذات لونين 205/55 R17، ومصابيح أمامية بتقنية Full LED MATRIX مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية من SKODA









أما الإصدار الثالث OCTAVIA A8 RS فيأتي بمحرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245 حصانا، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 6.7 ثانية، وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات والكماليات الرياضية مثل الكراسي والتعليق الرياضي.









وتتميز سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بوسادة هوائية جانبية في الأمام مع وسادة هوائية ستائرية ووسادة هوائية مركزية، ونظام التعليق الرياضي RS (-15 مم)، وخاصية اختيار وضع القيادة، بما في ذلك ممتص الصدمات التقليدي، وعجلات ألمنيوم رياضية قياس 19 بوصة Black Altair / Silver 225/40 R19، ومصدات أمامية بتصميم RS وشبكة أمامية RS سوداء مع شعار RS وجناح خلفي أسود، بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية بتصميم خلفية RS وWireless SMART LINK + "لأجهزة Apple" وسلكي لنظام Android كما تتميز بوجود مستشعرات الضوء والمطر ونظام غسيل المصابيح الأمامية، مع مؤشر مستوى سائل الغسيل وتحرير المقعد الخلفي ميكانيكيًا.









الأمان في سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021

زودت SKODA OCTAVIA A8 2021 بحزمة من المواصفات القياسية ووسائل الحماية والسلامة مثل والوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح، وتجهيزات لمقاعد الأطفال، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتدعم بالنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة بأشعة منخفضة تتمتع بخاصية Matrix لأول مرة كما هي موجودة بالمصابيح الأمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.











الترفيه في سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021



تأتي سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بشاشة 8 بوصة تعمل باللمس مزودة بنظام بنظام المعلومات والترفيهSWING SmartLink + "Apple Car PlayوAndroid Auto" مع حزمة الصوت سكودا مع 8 مكبرات الصوت، ونظام بلوتوث لعرض تطبيقات الهواتف على شاشة العرض، ونظام توزيع الصوت وصلة AUX، بطاقة الذاكرة SD، وUSB به 5 منافذ، و(2x) USB أمامي، (2x) USB في الخلف (مسند الذراع الأوسط) و(1x) USB في مرآة الرؤية الخلفية، ونظام تكييف هواء ثلاثي التحكم، بالإضافة إلى العناية الجوية وإعادة تدوير الهواء واستشعار الرطوبة وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى المقاعد الرياضية المريحة المصنعة بأجود الخامات قابلة للتعديل مع دعم أسفل الظهر.









سعر سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 في مصر



يصل سعر السيارة سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 فئة AMBITION إلى 399,999 جنيه، أما الإصدار AMBITION Plus فيصل إلى 449,999 جنيه، والسيارة OCTAVIA A8 RS تقدر بـ 649,999 جنيه، وتباع سيارات سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 في مصر بضمان ٣ سنوات أو ١٠٠ ألف كم أيهما أقرب لجميع الإصدارات.



