ألماني وياباني وكوري وصيني.. أجيال جديدة لسيارات 2021 رسميا في مصر.. صور

الكثير من عشاق السيارات في مصر ينتظر طرح الموديلات والأجيال الجديدة وحتي الآن وصلت 4 اجيال جديدة الي مصر وهم سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 و هيونداي النترا 2021 hyundai elantra و مازدا mazda 3 2021 و جيتور jetour x70 2021 .
السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد تأتي بتصميم جذاب وقوي، رياضي شرس هجومي وبخطوط جانبية عريضة صارخة.
جاءت السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra بمحرك 1600 سي سي 140 حصانا متصل بفتيس ستيبترونيك من 7 سرعات، والفتيس ينجح في إبراز قوة المحرك فيأتي بقوة حصانية كبيرة.
الامان في هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
تأتي السيارة هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد في مصر بالعديد من مواصفات الأمان والسلامة، فتأتي بـ 6 اير باج في الأمام والخلف.
كماليات هيونداي النترا 2021 hyundai elantra
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra جاءت بنظام hac الذي يعمل مع النزول من المرتفعات وبها فرامل abs المانعة للانزلاق وخاصية ebd لتوزيع الفرامل إلكترونيا.
أسعار هيونداي النترا 2021 hyundai elantra في مصر
هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد الفئة الأولى تباع بسعر 316.000 جنيه حتى 425.000 جنيه لأعلى فئة.
أما سكودا أوكتافيا a8 موديل skoda octavia 2021 فتأتي بأبعاد جديدة ومحرك جديد، والتي طال انتظارها بطول 4,689 مم وعرض 2,686 مم وارتفاع 1470 مم، وشنطة خلفية تبلغ 600 لتر.
وتأتي سكودا أوكتافيا skoda octavia 2021 بثلاثة إصدارات في مصر.
الإصدار الأول OCTAVIA A8 AMBITION بمحرك TSI، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 9 ثوانٍ.
وتتميز السيارة سكودا اوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بوجود وسائد هوائية للسائق مع خاصية تعطيل الوسائد الهوائية، ومصابيح أمامية وخلفية LED مع إضاءة نهارية، ومصابيح ضبابية، وعجلات Velorum Sport من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة 202/60 R16، وخاصية Kessy Go "Start Engine"، بالإضافة إلى نظام SWING infotainment system بشاشة مقاس 8.25 بوصة، كما تتميز بوجود شاحن لاسلكي للموبايل Wireless Charger بالإضافة إلى نظام Shift by wire.
ويأتي الإصدار الثاني PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بنفس مواصفات الإصدار الأول فيما يخص المحرك والعزم ناقل الحركة واستهلاك الوقود والتسارع، ولكن تتميز PLUS OCTAVIA A8 AMBITION بوجود وسائد هوائية جانبية بالأمام، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع كاميرا خلفية للرؤية، وعجلات Pulsar Aero مقاس 17 بوصة ذات لونين 205/55 R17، ومصابيح أمامية بتقنية Full LED MATRIX مع وظيفة AFS وضوء ترحيبي، ومصابيح خلفية بتقنية Full LED مع رسوم متحركة وتصميم إضاءة خاص، وحزمة الإضاءة المحيطة، كما زودت بشنطة كهربائية بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية من SKODA
أما الإصدار الثالث OCTAVIA A8 RS فيأتي بمحرك TSL سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 245 حصانا، وعزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي التي يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في مدة زمنية تصل إلى 6.7 ثانية، وتتميز السيارة بمجموعة من المواصفات والكماليات الرياضية مثل الكراسي والتعليق الرياضي.
وتتميز سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بوسادة هوائية جانبية في الأمام مع وسادة هوائية ستائرية ووسادة هوائية مركزية، ونظام التعليق الرياضي RS (-15 مم)، وخاصية اختيار وضع القيادة، بما في ذلك ممتص الصدمات التقليدي، وعجلات ألمنيوم رياضية قياس 19 بوصة Black Altair / Silver 225/40 R19، ومصدات أمامية بتصميم RS وشبكة أمامية RS سوداء مع شعار RS وجناح خلفي أسود، بالإضافة إلى قمرة القيادة الافتراضية بتصميم خلفية RS وWireless SMART LINK + "لأجهزة Apple" وسلكي لنظام Android كما تتميز بوجود مستشعرات الضوء والمطر ونظام غسيل المصابيح الأمامية، مع مؤشر مستوى سائل الغسيل وتحرير المقعد الخلفي ميكانيكيًا.
الأمان في سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021
زودت SKODA OCTAVIA A8 2021 بحزمة من المواصفات القياسية ووسائل الحماية والسلامة مثل والوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية، بالإضافة إلى نظام منع سرقة إلكتروني بدون المفتاح، وتجهيزات لمقاعد الأطفال، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وتدعم بالنظام الذكي لركن السيارة، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، ومصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة بأشعة منخفضة تتمتع بخاصية Matrix لأول مرة كما هي موجودة بالمصابيح الأمامية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وغيرها.
الترفيه في سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021
تأتي سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 بشاشة 8 بوصة تعمل باللمس مزودة بنظام بنظام المعلومات والترفيهSWING SmartLink + "Apple Car PlayوAndroid Auto" مع حزمة الصوت سكودا مع 8 مكبرات الصوت، ونظام بلوتوث لعرض تطبيقات الهواتف على شاشة العرض، ونظام توزيع الصوت وصلة AUX، بطاقة الذاكرة SD، وUSB به 5 منافذ، و(2x) USB أمامي، (2x) USB في الخلف (مسند الذراع الأوسط) و(1x) USB في مرآة الرؤية الخلفية، ونظام تكييف هواء ثلاثي التحكم، بالإضافة إلى العناية الجوية وإعادة تدوير الهواء واستشعار الرطوبة وعجلة قيادة متعددة الوظائف، بالإضافة إلى المقاعد الرياضية المريحة المصنعة بأجود الخامات قابلة للتعديل مع دعم أسفل الظهر.
سعر سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 في مصر
يصل سعر السيارة سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 فئة AMBITION إلى 399,999 جنيه، أما الإصدار AMBITION Plus فيصل إلى 449,999 جنيه، والسيارة OCTAVIA A8 RS تقدر بـ 649,999 جنيه، وتباع سيارات سكودا أوكتافيا SKODA OCTAVIA A8 2021 في مصر بضمان ٣ سنوات أو ١٠٠ ألف كم أيهما أقرب لجميع الإصدارات.
وصلت السيارة مازدا mazda 3 2021 الشكل الجديد الي مصر بعد طول انتظار و سيتم طرحها رسميا للبيع خلال الاسابيع القادمة و حتى الآن لا توجد اي تفاصيل عن التجهيزات الرسمية .
من المتوقع ان تأتي مازدا mazda 3 2021 الشكل الجديد بالمحرك الـ Skyactiv سعة 1500 سي سي بقوة 114 حصان وعزم 150 نيوتن متر و لم يتم تطبيق 0 جمارك مثل فيات تيبو و تويوتا كوولا انها تأتي من اليابان .
السيارة جيتور jetour x70 2021 تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، وهي صينية المنشأ .
السيارة جيتور jetour x70 2021 متاحة بصف ثالت للكراسي، مما يعني أنها بسبعة مقاعد وتأتي بمحرك 1500 سي سي تيربو 147 حصانا متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات.
جيتور jetour x70 2021
تأتي السيارة جيتور jetour x70 2021 بمجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن، أهمها الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وايرباج ونظام مراقبة الإطارات.
وتأتي السيارة جيتور jetour x70 2021 بنظام المساعدة عند المنحدرات، وبها كاميرا خلفية ونظام تحزير عن مغادرة الحارة المرورية لتنبيه السائق والوصول لأعلى معدلات الأمان.
السيارة جيتور jetour x70 2021 متاحة بنظام البصمة ونظام الكشف عن النقطة العمياء ونظام الدخول الذكي، ونظام مانع إدارة المحرك، ومثبت سرعة والعديد من وسائل الترفيه الأخرى وتارة مالتي متعددة الوظائف.
تبدأ أسعار السيارة جيتور jetour x70 2021 في مصر من 298.800 جنيه حتى 328.800 لأعلى فئة.