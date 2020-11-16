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تعليم

علوم عين شمس تواصل تحضير المطهرات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 11:41 ص
جامعة عين شمس - أرشيفية
جامعة عين شمس - أرشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية علوم جامعة عين شمس إن المعمل المركزي بالكلية يواصل  تصنيع كميات كبيرة من المطهرات لاستمرارية عملية التعقيم طول فترة الفصل الدراسي الاول  للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف عميد كلية العلوم لـ صدى البلد أنه يتم تصنيع تركيبة كيميائية تحت إشراف المعمل المركزي للكلية و توفير ستوك من المطهرات، منوها إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي واستمرار اتخاذ كافة الإجراءت الاحترازية ضد فيروس كورونا.

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وأوضح رجاء أن الكلية تقوم بتحضير الكلور  لتطهير الكلية بشكل مستمر، مشيرا الي  أن الكلية تقوم بتحضير عدد من المطهرات الأخرى مثل الفنيك والكلور والكحول وغيرها من المطهرات.

وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية مسؤولة عن تحليل وفحص سلامة وكفاءة جميع المطهرات التي تأتي إلى الجامعة، بالإضافة إلى دور المعمل المركزي الخاص بالكلية الذي يقوم بتصنيع بعض المطهرات الذي يجري استخدامها في الجامعة.

الجدير بالذكر قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس أن امتحانات الميدتيرم تبدأ بكلية العلوم الاسبوع القادم ، موكدًا على استخدام امتحانات البابل شيت.

واضاف رجاء في تصريحات خاصه لموقع صدي البلد  ان امتحانات الميتدترم تقسم الي نصفين ، حيث تعمل الكلية علي اعطاء فرصة التعويض للطالب ، لافتا الي انه سيحسب للطالب الدرجة الاعلي وذلك لتسهيل العملية التعليمية علي الطالب. 

واكد عميد علوم عين شمس ان امتحانات الميدتيرم ستعقد في ظل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من التعقيم وارتداء الكمامات والحفاظ علي البعد الاجتماعي ، مشيرا الى أن اهمية تلك الامتحانات التي تعمل علي رفع مجموع الطالب بنهاية العام.

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