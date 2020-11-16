إنجاز جديد .. شركة موديرنا تنتج لقاحا مضادا لـ كورونا بنسبة شفاء تقترب من 95% |فيديو

علان شركة موديرنا الأمريكية عن لقاحها التجريبي لفيروس كورونا والذي أظهر فعالية بنسبة 94,5 %، بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30 ألف مشارك، وهو ما يعد انجازا كبيرا في مواجهة الوباء.





وقال الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل: "أعطانا هذا التحليل المؤقت الإيجابي لدراستنا من المرحلة الثالثة أول إثبات سريري بأن لقاحنا قادر على منع الإصابة بمرض كورونا، بما في ذلك المرض الشديد".





وتظهر نتائج لقاح موديرنا أن خمسة فقط من بين 95 شخصًا ثبتت إصابتهم في الدراسة تلقوا اللقاح ، مقارنة بـ 90 شخصًا لم يحصلوا عليه.





ولم يصب أي شخص في مجموعة اللقاحات بمرض خطير بجانب فيروس كورونا ، مقارنة بـ 11 في مجموعة الدواء الوهمي ، الذين تم إعطاؤهم لقاحًا وهميًا لمقارنته باللقاح الحقيقي.

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها إ