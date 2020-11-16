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لا إلغاء للعام الدراسي.. أحمد موسى: مش هنقفل البلد وهنتعامل مع كورونا زي دور برد

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 07:21 م
احمد موسي
احمد موسي
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، أن شركة موديرنا الأمريكية اعلنت ان لديها لقاح جديد لفيروس كورونا؛  وفاعلية المصل 94.5٪ 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، أن هناك العديد من المطالبات بالغاء العام الدراسي؛ ولكن الجهات المعنية رفضا ذلك وسوف يتم استكمال العام الدراسي حتى ولو أون لاين.

وأكد موسى، أن الدولة المصرية سوف تتعامل مع فيروس كورونا دون الإغلاق الكامل الذي من شأنه يدمر الاقتصاد المصري؛ مرددا: : سوف نتعامل مع كورونا كأنها دور برد". 

وأعلنت شركة "موديرنا"، الاثنين، في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة".

وذكر البيان أن لقاح لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

وذكر بيان للشركة أن النتائج الأولية استندت إلى 95 حالة متنوعة ومختلفة (من أصل لاتيني وأميركي وأفريقي وآسيوي)، مضيفا أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف تتعلق بالسلامة.

وتابع: "نظرا لتراكم نتائج المزيد من الحالات التي تؤدي إلى التحليل النهائي، تتوقع الشركة أن يتغير تقدير نسبة فعالية اللقاح".

وأشارت الشركة إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكانت الشركة قالت في وقت سابق إنها ستطلب "الإذن الطارئ" من الهيئات الصحية إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70 بالمئة على الأقل.
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