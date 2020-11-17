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حوادث

ضبط 12 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
مبيدات زراعية
مبيدات زراعية
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن مبيدات زراعية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية، بمحافظة الغربية.
 
وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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