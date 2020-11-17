ضبط 12 طن مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.





أسفرت تلك الحملات عن ضبط 12 طن مبيدات زراعية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة المبيدات الزراعية، بمحافظة الغربية.