بفستان أخضر.. نجلاء بدر بـ إطلالة جريئة في مهرجان الفضائيات العربية 2020

تألقت الفنانة نجلاء بدر من حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2020، وذلك لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام، وقد ظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة جذابة.
وأطلت نجلاء بدر مرتدية فستان باللون الاخضر قصير، ومزود بقطعة طويلة من الأعلى، مزين بقطعة من الاكسسوارات باللون الفضي من أحد جانبي الفستان ومن منطقة الصدر والكتفين ايضا، واختارت حذاء باللون الفضي لتبرز من اناقتها.
واعتمدت نجلاء بدر على تسريحة الشعر المفرود على الكتفين دون وضع أي نوع من الاكسسوارات.
كما اعتمدت نجلاء بدر على اللمسات الجمالية البسيطة ففضلت اللون الفوشيا الفاتح كأحمر شفاه، مع اباز جمال عينيها بـ السموكي ايز والماسكرا.
وأكملت نجلاء بدر إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من الاكسسورات، فاختارت اسورة وخاتم باللون الفضي لتعطي إطلالتها لمسة انيقة.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..