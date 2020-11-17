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أخبار العالم

فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي للفضاء بعد انحرافه عن مساره

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
فشل مهمة صاروخ فيجا
فشل مهمة صاروخ "فيجا" الأوروبي للفضاء بعد انحرافه عن مساره
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أ ش أ
أعلنت مجموعة "أريان إسباس" أن صاروخ "فيجا" الفضائي الذي أطلق ليلة أمس الإثنين، من قاعدة كورو في جويانا الفرنسية في مهمة لوضع قمرين اصطناعيين أوروبيين في المدار، أصابه خلل في مساره بعد ثماني دقائق من انطلاقه، ما أدى إلى فشل المهمة.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة ستيفان إزراييل، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن الصاروخ الذي أقلع من القاعدة الفضائية في كورو واجه بعد ثماني دقائق "خللا" بسبب "انحرافه عن مساره"، مؤكدًا أن "المهمة فشلت" والاتصال انقطع بالصاروخ كما بالقمرين الاصطناعيين الموجودين عليه.

وأضاف أنه بعد إقلاع الصاروخ "رصدنا انحرافًا في مساره"، مشيرًا إلى أن "سرعته لم تعد كما كان يفترض بها أن تكون".

ولاحقًا نشرت أريان إسباس بيانًا مقتضبًا كررت فيه ما أعلنه رئيسها، مشيرة إلى أنه "بعد ثماني دقائق من إقلاع المهمة، ومباشرة بعد الإشعال الأول لمحرك المرحلة الرابعة، لوحظ تدهور في المسار، ما تسبب بفقدان المهمة".

وأوضحت المجموعة في بيانها أنها "بصدد تحليل بيانات القياس عن بعد لتوضيح أسباب هذا الفشل".

وخلال هذه المهمة الثانية له هذا العام كان مفترضًا بالصاروخ "فيجا" أن يضع في مدار الكوكب الأزرق على ارتفاع 700 كلم عن سطح الأرض قمرين اصطناعيين أوروبيين؛ لمراقبة الأرض ورصد ظواهر طبيعية.
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