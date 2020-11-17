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ثقافة

بـ "الصدفة" .. عمال يكتشفون رأس هيرميس في أثينا

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 09:18 ص
الإله اليوناني هيرميس
الإله اليوناني هيرميس
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محمد الاسكندرانى
أعلنت وزارة الثقافة اليونانية عن اكتشاف عمال مياه الصرف الصحي في قلب مدينة اثينا، رأس تمثال قديم يعود الى المعبود هيرميس في حالة جيدة.

أرجحت وزارة الثقافة اليونانية أنه ربما كانت رأس التمثال " هيرميس"  جزءًا من عمود هرمي ، والذي كان ذات يوم مشاهد شائعة في أثينا القديمة وأماكن أخرى في اليونان القديمة.

الجدير بالذكر أنه تم الكشف عن الرأس المنحوت على "عمق 4.2 قدم 1.3 متر ، ويصور هيرمس في" سن النضج  على عكس العادة التى يظهر بها كشاب بلا لحية في الفن القديم.

وأثبتت التحقيقات ونتائجها أنه التمثال يعود الى المعبود هيرميس ، حيث  يمثل نصفي من الرخام حيث تم العثور على الرأس في الجدار الجانبي الجنوبي لخط أنابيب حديث للصرف الصحي" وعلى الرغم من ذلك ، كان الرأس في حالة رائعة. 

بـ "الصدفة" .. عمال يكتشفون رأس هيرميس في أثينا
بـ "الصدفة" .. عمال يكتشفون رأس هيرميس في أثينا
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