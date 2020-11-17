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فن

شاهد.. منة فضالي بإطلالة جديدة كاجوال

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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القسم الميدانى

نشرت الفنانة "منة فضالي" فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت فيه على المرجيحة بلوك مشاكس، ترتدي سويت شيرت أصفر وجينز وحذاء رياضي.

 

وعلقت عليه: "شيء عني"، وقد تعددت تعليقات متابعيها حول حبهم لها، ومن أبرز تعليقاتهم:  جميلة _ صباح الدلع يا منه

 

في سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
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