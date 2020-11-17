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محافظات

أحد أقارب شهيد القليوبية: يتسم بالإنسانية والإخلاص فى العمل .. شاهد

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 05:07 م
عزاء شهيد محطة مترو
عزاء شهيد محطة مترو مسرة
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إبراهيم الهوارى
أكد أمان عصر ابن عم الشهيد اللواء ياسر عصر وكيل إدارة شرطة النقل والمواصلات الذي استشهد إثر سقوطه داخل هواية بمحطة مترو مسرة أثناء التعامل مع الحريق داخل الهواية ان الراحل كان يتسم بأنه انسان خدوم للجميع وكان يعمل بإخلاص شديد ، مشيرا الى انه رغم ما وصل اليه فى العمل وترقيات الا انه لا ينسى اهل قريته.

وأشار امان إلى أن الشهيد كان يشارك في عمله بنفسه ولا ينظر إلى اى رتبة او ترقيات حيث كان يسارع في أي واقعة يشهدها بحمل طفاية الحريق ويقدم بنفسه على إخماد النيران ومساعدة المواطنين وكان له قبل ذلك واقعة حريق القطار الشهيرة عام 2016 وأنقذ ركاب قطار من حريق اندلع به بينما كان يستعد للانطلاق من القاهرة إلى طنطا وتم تكريمه من قبل وزير الداخلية.

واضاف أن الأسرة تلقت خبر استشهاده بحزن وصدمة كبيرين إلا أن الله منح أسرته الصبر حيث تحتسبه عند الله شهيدًا، ضحى بنفسه لإنقاذ أرواح مئات الأبرياء.

وشيع اليوم أهالى قرية مشتهر بطوخ جثمان الشهيد اللواء ياسر عصر ابن قرية مشتهر الذى استشهد أثناء مشاركته فى اطفاء حريق فى احدى الهوايات بمحطة مترو مسرة بالقاهرة.

وخرج الجثمان من مسجد الوقف بالقرية ملفوفا بعلم مصر وتم دفنه بمقابر الاسره بالقرية وعبر اهالى القرية عن حزنهم الشديد على فراق الشهيد حيث اكدوا ان اللواء ياسر كان مثالا للخلق وكان يقيم فى مشتهر مع عائلته، مشيرين إلى أن والدته تقيم فى القرية ايضا اما والده متوفى وكان اللواء ياسر يقدم المساعدة للجميع من الاهالى لا يبخل على احد فى تقديم العون له وكان بارا بالجميع .

وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل إحدى الهوايات بمحطة مترو مسرة فى شبرا وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، فى محاولة للسيطرة على الحريق.

ومع محاولات رجال الإطفاء السيطرة على الحريق داخل الهواية، حرص اللواء ياسر عصر وكيل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، على تفقد موقع الحريق، وخلال محاولاته المساعدة على إخماده خوفا على حياة المواطنين، تعرض للسقوط داخل الهواية مما تسبب فى وفاته.
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