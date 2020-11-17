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البط الأصفر العملاق.. متظاهرو تايلاند يحمون أنفسهم من قنابل الغاز.. فيديو

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 06:16 م
البط الأصفر بتايلاند
البط الأصفر بتايلاند
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فتح الشرطة التايلاندية،  خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين كانوا يحاولون الاقتراب من مقر البرلمان.

ويناقش المشرعون التغييرات المحتملة في الدستور الذي صيغَ عسكريا وحاول البعض حماية نفسه من خراطيم المياه بواسطة دروع من ألعاب البط الأصفر الضخمة القابل للنفخ.

وشهدت تايلاند شهورًا من المظاهرات التي قادها الطلاب للمطالبة بإصلاح الدستور والنظام الملكي، واستقالة رئيس الوزراء الحالي. وخرج عدة آلاف إلى الشوارع حول مبنى البرلمان الثلاثاء، حيث أغلقت شرطة مكافحة الشغب الطرق بالخرسانة والأسلاك الشائكة.
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