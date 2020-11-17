صلاح فوزي: الدستور لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد تشكيل برلمان جديد

قال الدكتور صلاح فوزي ، أستاذ القانون الدستوري، إن جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى بالخارج تبدأ بعد غدٍ، الخميس ، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية حدث تاريخي مهم لمصر.





وأضاف "فوزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن البرلمان الجديد من حقه أن يطلب من الحكومة بيانات إيضاحية بشأن برنامجها.





وتابع الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور لا يلزم الحكومة بتقديم استقالتها بعد تشكيل برلمان جديد.



