رئيس جامعة الأزهر يشهد فعاليات ندوة "المشورة والفحص لراغبي الزواج"

شارك الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ في فعاليات افتتاح ندوة: "المشورة والفحص لراغبي الزواج"، التي ينظمها المركز الدولي الإسلامي للبحوث والدراسات السكانية برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك بمدرج الإمام الذهبي بمقر كلية أصول الدين بالقاهرة، بحضور الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد الكلية.





وأوضح المركز الإعلامي بالجامعة، أنه تمت مناقشة أهمية التوعية بالهدف الشرعي من الزواج، وأحكام العلاقة بين الزوجين، وكيفية التعامل مع الأسباب المؤدية إلى المشكلات الزوجية، مشيرًا إلى ما أكده فضيلة رئيس الجامعة للحضور؛ حول اهتمام مؤسسة الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ بالحفاظ على الكيان الأسري وحمايته؛ بنشر التوعية الدينية والطبية السليمة بين المقبلين على الزواج، حقوقًا وواجبات، وكذلك بين المتزوجين.





من جانبه، أشاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، بدور المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية برئاسة الدكتور جمال أبو السرور، وبالجهود التي يبذلها في هذا الإطار، وحرصه على التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية، الأمر الذي يدل على تفاعل جامعة الأزهر مع مشكلات الواقع، وإسهامها الإيجابي في علاجه.





فيما رحب الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد الكلية، بالحضور، مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي في إطار دور الجامعة المجتمعي؛ من أجل ضمان تحقيق الاستقرار الأسري، بما يُحد من معدلات الطلاق، ويُسهم في تنشئة أجيال قادرة على العطاء في خدمة الدين والوطن والمجتمع والإنسانية بأسرها، مع التأكيد على مراعاة فقه الواقع، وتلبية متطلبات العصر.



