بالتزامن مع الموجة الثانية .. طرق التغذية السليمة لمريض كورونا





مع انتشار الخوف من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا ، والتي يمكن أن تسبب في إصابة عدد أكبر من المرة السابقة، وذلك إن لم يتم الالتزام بإجراءات السلامة العامة، والتباعد الاجتماعي بين الأفراد، والالتزام بارتداء الكمامات .

وقالت الدكتورة مروة شعير خبير التغذية وعلوم الأطعمة والباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنه عند إصابة الشخص بكورونا فقد يحتاج مريض كورونا إلى السعرات حرارية، والبروتينات في وجباته الغذائية أكثر من الشخص العادي.



السعرات الحرارية اللازمة لمريض كورونا :

وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه يحتاج مريض كورونا من 23 إلى_27 سعر حراري لكل كيلو جرام من وزن جسمه وذلك لتجنب الضعف العام، وفقدان الوزن فإذا كان وزن المريض 100 كيلو فيحتاج من 2300 الي 2700 سعر حراري يوميا.





وأضافت شعير أن مريض كورونا يحتاج أيضا من 1 الي 1.5 جرام بروتين لكل كجم من وزنه يوميا، وذلك إذا كان لا يعاني من أي قصور في وظائف الكلي ( 0.8 الى 1 جرام لكل كجم من وزن الجسم ) فإذا كان وزنه ١٠٠ كيلو فيحتاج من 100 إلى 150 جرام بروتين يوميا، وفي حالة وجود قصور في الكلى، فهو يحتاج من 80 الي 100 جرام يوميا بروتين.









1- الأسماك :

واكدت شعير، انه يفضل تناول مريض كورونا وجبات من الأسماك الغنية بالأوميجا 3، مثل: السلمون والتونه والماكريل، مع اختيار 150 جرام من المحار او الجمبري وذلك 3 مرات أسبوعيا، وتناول الدواجن مرتين والبقول مره واللحوم الحمراء مرة اسبوعيا.





2- منتجات الألبان :

كما اشارت شعير، إلى انه يفضل الاهتمام بتناول الالبان المتخمره كالزبادي واللبن الرايب، وذلك لأنها غنية بالبروبيوتك الهام لتقوية الجهاز المناعى ولصحة الجهاز الهضمي.





3- الكربوهيدات :

واوضحت شعير، ان الكربوهيدرات من المصادر الهامة فيراعي دائما اختيار دائما المصادر المعقدة والمنخفضة المؤشر الجلايسيمي ؛ فالخبز البلدي أو البتاو او الذرة أفضل من العيش الابيض والفينو .والفريك والارز، بالاخص الطويل الحبة أفضل بكثير جدا من المكرونة بأصنافها المختلفة، وذلك مع استهلاك البسكويت المدعم بالشوفان او بسكويت الحبة الكاملة افضل من انواع الكيك والمافن والسينابون ويراعي عدم الاكثار منه والاكتفاء بواحدة كسناكس بين الوجبات.





4- الماء والمشروبات العشبية :

ونوهت شعير، إلى ان شرب الماء والسوائل بوجه عام كالشوربة (الخضار لسان العصفورالبصل)، او العصائر الطبيعية او المشروبات الدافئة (كالينسون والشمر والقرفة والنعناع البري والحلبة) من المشروبات الهامة الواجب الاهتمام بتناولها طول اليوم.





وأفادت شعير، بأنه يتم حساب احتياجاتنا من الماء بقسمة وزن الجسم على 8 فنحصل على متوسط أكواب الماء اللازمة للشرب يوميا، فاذا كان وزن جسم المريض 80 كيلو فهو يحتاج 10 اكواب يوميا؛ وذلك في حالة عدم وجود مشاكل من احتباس الماء بالجسم نتيجة مشاكل صحية بعضلة القلب او الكلى كالفشل الكلوى ، وفى هذه الحالة يجب تناول كمية الماء الموصي بها من قبل الطبيب المعالج.





5- العسل :

كما أضافت شعير، أنه يجب الاهتمام بتناول معلقة عسل يوميا في الصباح مذابة في كوب ماء فاتر.



6- الخضروات والفاكهة :

واستكملت شعير، انه يجب الاهتمام بتناول مريض كورونا الخضروات وثمرتي فاكهة كالجوافة أو البرتقال والرمان والموز والكيوي في الوجبات الثلاثة، كذلك الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بالبيتا كاروتين في وجباتنا كالبطاطا والقرع العسلي والجزر.





7- أطعمة ممنوعة :

ونصحت شعير، انه يجب الامتناع تمام عن اللحوم المصنعة والأسماك واللحوم المملحة، وكذلك الجبن المملحة والمخللات والاغذية المعلبة والنصف مجهزة وكذلك الامتناع عن تناول الأغذية المقلية.



