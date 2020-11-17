فى قرية الدراكسة.. زوج ينتحر بتناول حبة سامة بالدقهلية

أقدم زوج بقرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية على الانتحار بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال بسبب مشاكل زوجيه مما ادى الى وفاته على الفور .

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير امن الدقهلية اخطارا من اللواء،مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص يدعى ابراهيم محمود عمر يوسف ٥٠ عاما ومقيم الدراكسه التابعه لمركز منية النصر ادعاء ناول ماده سامه .

وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبسؤال اسرته اكدوا انه كان يعانى من حاله نفسيه سيئيه بسبب خلافات عائلية مع زوجته مما ادى الى قيامه بالانتحار بتناول قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال .

وتم نقل الجثه الى مشرحة مستشفى منية النصر على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذاك المحضر اللازم واخطرت النيابة التى امرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعه .