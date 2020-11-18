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فن

ريم مصطفى بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 02:12 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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محمد بدران

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ريم مصطفى في الصورة ترتدي قميصًا أبيض أنيقًا، وتركت شعرها الأصفر بخصلاته منسدلاً بطريقة جذابة تليق بها.

واعتمدت ريم مصطفى في اطلالتها، علي اللمسات الخفيفة من الميكب وأبرزت جمال عينها بالماسكرا واختارت أحمر شفاه باللون الروز. 

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

ريم مصطفى بإطلالة ساحرة في أحدث جلسة تصوير
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