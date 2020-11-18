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محافظ أسوان يدشن الدفعة الثانية من مشروع إحلال الميكروباص بدلاً من سيارات الكبود.. فيديو

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 06:29 ص
محافظ أسوان
محافظ أسوان
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محمد حليم قنديل
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنه تم استبدال السيارات الكبود بميكروباصات حديثة موديل 2021 حتي تليق بالمواطنين في الشارع الأسواني.

وأضاف «عطية» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الأولي، أنه خلال العام القادم سوف يكون تم تبديل كافة السيارات الكبود الموجودة بميكروباصات حديثة.

وأشار  محافظ أسوان، إلى أن هناك بعض السائقين اختاروا سيارات ميكروباص مكيفة حتي تكون أكثر راحة للمواطنين في فصل الصيف.

ودشّن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدفعة الثانية من مشروع إحلال الميكروباص بدلا من سيارات الكبود لتفريغ المدينة من المظاهر غير الحضارية تضمنت 13 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى حيث سيتم تشغيلها فى خطوط السير التالية:

إتجاه النفق / المحمودية ، والسيل / المحمودية ، والنفق / الكرور ، بالإضافة إلى السيل / الصداقة القديمة ، والسيل / الشلال وذلك بعد إجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقًا لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية .

يأتي ذلك استكمالًا للجهود المتواصلة التى تقوم بها محافظة أسوان لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية .
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