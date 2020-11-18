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فن

في ذكرى ميلاد أحمد زكي.. قصة محاولته الانتحار

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
أحمد زكي
أحمد زكي
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سعيد فراج - أحمد إبراهيم
يصادف اليوم الأربعاء 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، الذي ولد في مثل هذا اليوم بمدينة الزقازيق عام 1949، ورحل عن عالمنا في 27 مارس عام 2005، عن عمر يناهز 55 عامًا. 

تخرج أحمد زكي، من معهد الفنون المسرحية عام 1973، وكان الأول على دفعته، وبعدها بدأ العمل بالمسرح، وكانت مسرحية «هالو شلبي» باكورة أعماله المسرحية، وتوالت أعماله مثل: «مدرسة المشاغبين، أولادنا في لندن، العيال كبرت». 

وقبل 3 سنوات، حكى الفنان الراحل جميل راتب موقفا عن أحمد زكي، فى أحد لقاءاته وقال إنه أثناء ترشيحه لفيلم " الكرنك"، رفضه مُنتج الفيلم رمسيس نجيب قائلًا: «لا يُمكن إن شاب أسود يظهر حبيب سعاد حسنى»، مؤكدا أنه بسبب هذا الأمر حاول أحمد زكي الانتحار، فهو كان في بداياته ويبحث عن الفرصة التي ينطلق منها فى عالم النجومية. 
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