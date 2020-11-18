أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 18-11-2020





واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.





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ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلي 20.66 جنيه للشراء و 20.78 جنيه للبيع، و الفرنك السويسري لـ 17.1 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.





وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه إلي 18.49جنيه للشراء و 18.62 جنيه للبيع.





ووصل سعر الـ100 ين الياباني لـ 14.94 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع، و اليوان الصيني لـ 2.37 جنيه للشراء و 2.39 جنيه للبيع.



