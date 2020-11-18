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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 18-11-2020

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 09:48 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية
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محمد يحيي
شهدت اسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-11-2020؛ لدي البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه مسجلا 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع.

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ووصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري إلي 20.66 جنيه للشراء و 20.78 جنيه للبيع، و الفرنك السويسري لـ 17.1 جنيه للشراء و 17.22 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه إلي 18.49جنيه للشراء و 18.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الـ100 ين الياباني لـ 14.94 جنيه للشراء و 15.04 جنيه للبيع، و اليوان الصيني لـ 2.37 جنيه للشراء و 2.39 جنيه للبيع.

وعلي صعيد العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه إلي 4.15 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه لـ 4.24 جنيه للشراء و 4.26 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدينار الكويتي إلي 50.9 جنيه للشراء و 51.3 جنيه للبيع.
 

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