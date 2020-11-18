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منوعات

بسبب فشل إدارة ترامب.. 6 ملايين أمريكي لا يملكون قوت يومهم

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعاملت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أزمة فيروس كورونا بطريقة غير جيدة على الإطلاق، مما أدى إلى إصابة الملايين ووفاة الآلاف من الأمريكيين متأثرين بالفيروس، بالإضافة إلى ملايين المشردين من عملهم بسبب إجراءات الغلق.


حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن التقارير الإعلامية في ولاية تكساس الأمريكية تشير إلى تشريد ما يقرب من 6 ملايين مواطن أمريكي بسبب إجراءات الغلق التي أعلنتها الحكومة فأصبحوا بدون عمل ولا رواتب.


التقطت صورة لمئات السيارات المتوقفة أمام بنك الطعام في تكساس، والتي بلغ طولها حوالي 3 أميال ينتظرون أي وجبة من البنك بعد توقف الملايين عن العمل واحتياجهم للطعام. 


توضح الصفوف التي ظهرت في الصورة حجم الكارثة التي قد تكون الولايات المتحدة بصددها قريبا، حيث أعلن البنك أن الزيادة في عدد الراغبين للطعام من البنك أكثر من 125%، فإن الزيادة فاقت كل التوقعات وقد تعجز الحكومة عن تغطية تلك الاحتياجات. 
بسبب فشل إدارة ترامب.. 6 ملايين أمريكي لا يملكون قوت يومهم
بسبب فشل إدارة ترامب.. 6 ملايين أمريكي لا يملكون قوت يومهم
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